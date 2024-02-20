Son Dakika! Alanya’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi olarak bilinen bölgenin sahil kesiminde mendana geldi.
İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, 2 kişiyi silahla yaralayarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
2 yaralı ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.