Son Dakika! Alanya’da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Edinilen bilgiye göre olay, Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi olarak bilinen bölgenin sahil kesiminde mendana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, 2 kişiyi silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

2 yaralı ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.