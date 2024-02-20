- Asayiş

Son Dakika! Alanya’da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Alanya’nın meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Son Dakika! Alanya’da silahlı saldırı: 2 yaralı mask
Son Dakika! Alanya’da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika! Alanya’da silahlı saldırı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Güllerpınarı Mahallesi Yalı Taksi olarak bilinen bölgenin sahil kesiminde mendana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, 2 kişiyi silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

2 yaralı ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

# eğitim, ilgili, Soruşturma, Polis

20 Şub 2024 - 15:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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