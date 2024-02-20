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İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi

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Alanya'da partilerin Alanya Belediye Meclis Üyesi listeleri tek tek açıklanıyor

İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi mask
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DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meclis listesinin ilk 18 ismi ve kontenjan adayları açıklandı.

İşte o isimler:

KADİR HÜSEYİN BİRER - AVUKAT
YAVUZ ER - MİMAR
DUDU TEZCAN - ÖĞRETMEN
ESRA ŞENYURT - EMEKLİ MEMUR
İZZET KOCA - ŞOFÖR
MÜNEVVER ALIŞ - TURİZMCİ
OKAN KAPANCI - MUHASEBECİ
HASAN SAN EMEKLİ - EMNİYET MÜDÜRÜ
TETIANA ALLAHVERDİ - EV HANIMI
SERKAN YAŞAR - KUAFÖR
FATİH ER SERBEST - MESLEK
BEKİR DEVECİ - ÇİFTÇİ
KADRİYE ÖZSÜER - SATIŞ TEMSİLCİSİ
ADEM KARASU - İNŞAAT TAŞERONU
BUĞRA TÜRÜN - PERAKENDE SATIŞ MÜDÜRÜ
HAVVALİ KOÇ - EBE
GÜLNAZ ŞENEL - İŞÇİ
KEVSER ÖCAL OMAC - EV HANIMI
KONTENJAN
ŞAHİN ALİ BAYAR - FİNANS UZMANI
CİHAN ŞAHİN - MÜHENDİS
TUNAHAN BARCIN - MİMAR
YASİN TAYYAR - İŞÇİ

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20 Şub 2024 - 15:29 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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