İşte DEVA Partisi'nin Alanya Belediye Meclis Üyesi listesi

DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meclis listesinin ilk 18 ismi ve kontenjan adayları açıklandı.
İşte o isimler:
KADİR HÜSEYİN BİRER - AVUKAT
YAVUZ ER - MİMAR
DUDU TEZCAN - ÖĞRETMEN
ESRA ŞENYURT - EMEKLİ MEMUR
İZZET KOCA - ŞOFÖR
MÜNEVVER ALIŞ - TURİZMCİ
OKAN KAPANCI - MUHASEBECİ
HASAN SAN EMEKLİ - EMNİYET MÜDÜRÜ
TETIANA ALLAHVERDİ - EV HANIMI
SERKAN YAŞAR - KUAFÖR
FATİH ER SERBEST - MESLEK
BEKİR DEVECİ - ÇİFTÇİ
KADRİYE ÖZSÜER - SATIŞ TEMSİLCİSİ
ADEM KARASU - İNŞAAT TAŞERONU
BUĞRA TÜRÜN - PERAKENDE SATIŞ MÜDÜRÜ
HAVVALİ KOÇ - EBE
GÜLNAZ ŞENEL - İŞÇİ
KEVSER ÖCAL OMAC - EV HANIMI
KONTENJAN
ŞAHİN ALİ BAYAR - FİNANS UZMANI
CİHAN ŞAHİN - MÜHENDİS
TUNAHAN BARCIN - MİMAR
YASİN TAYYAR - İŞÇİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.