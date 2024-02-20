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Survivor sevenlere şok! Turabi yoğun bakıma alındı

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TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma Survivor'ın tanınan şampiyon yarışmacısı Turabi'den kötü haber geldi. Turabi Sosyal medyadan bir gönderi paylaşarak, yopun bakıma alındığını söyledi.

Survivor sevenlere şok! Turabi yoğun bakıma alındı mask
Survivor sevenlere şok! Turabi yoğun bakıma alındı
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Survivor All Star 2024'e de katılan ve sakatlıkları sebebi ile yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Turabi Çamkıran ilk günden beri iddialı lafları ve performansıyla adından söz ettiriyordu. Aardı ardına yaşadığı talihsiz sakatlıklarla boğuşan Turabi yarışmadan çekilmişti. Turabi son olarak sevenlerini korkuttu. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

YARIŞMAYA ERKEN VEDA ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde iddialı bir başlangıç yapan Survivor All Star 2024'de Turabi Çamkıran rüzgarları esiyordu, talihsiz sakatlıklar yaşayan Survivor Şampiyonu yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştı.

ACİL DURUM KONSEYİNDE ACUN AÇIKLAMIŞTI

Turabi Survivor All Star 2024'de iddialı bir başlangıç yapmıştı. Ancak yarışma süresince üst üste yaşadığı sakatlıklar neticesinde yarışmakta zorlanmaya başlayınca Turabi'nin çekilme kararını konseyde Acun Ilıcalı açıklamıştı.

Yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilen Turabi, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

SEDYE ÜZERİNDE FOTOĞRAFI İLE YAYINLADI

Sağlık durumu merak konusu olan 36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

"KIRIK, ÇIKIK İÇİN GELDİK YOĞUN BAKIMA ALINDIK"

Turabi, "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman 'İnşallah Rabbim reality TV show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine. Bakalım bundan çıkabilecek miyiz? Doktor 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltecekler" ifadelerini kullandı.

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20 Şub 2024 - 14:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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