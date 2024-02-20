KKTC'de Alanya'nın tanınmış turizmcisi adına okul açıldı

ALANYA'DA uzun yıllardır müteahhitlik ve turizmcilik faaliyeti sürdüren, Konaklı Mahallesi’ndeki yatırımlarının yanı sıra Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın kiracısı olarak Kemal Bay Otel’i işleten Kemal Atlı'nın oğlu Kenan Atlı, annesi ve babası adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı okulu tamamladı ve açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Limitet Şirketi arasında Yeniboğaziçi İlkokulu yeni binasının inşaatına ilişkin protokol 10 Mart 2023 tarihinde imzalanmıştı. Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kotitaş Kıbrıs Turizm Limitet Direktörü Kenan Önder Atlı imza atmışlardı.

Protokol kapsamında Gazimağusa'daki Yeniboğaziçi İlkokulu'nda sınıf ve idari bölümlerin bulunduğu bina, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çizdirilen projeye bağlı olarak Kotitaş Kıbrıs Turizm tarafından yıkılıp yeniden inşa edildi.

Ömürlü-Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu, görkemli bir törenle hizmete girdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, diğer devlet erkanı temsilcileri, KKTC Milli Eğitim camiası ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kenan Atlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada gençlere yapılacak yatırımların önemine işaret ederek "Bu ülkede çalışıp kazanan insanlar olarak, bu ülkeye katkı koymamız gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, okulun tüm altyapısıyla 8 ayda eğitime kazandırılmasını tebrik ederek, Atlı'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel ile Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, şirket direktörü Kenan Atlı’ya teşekkür plaketi verdiler. Açılışta çocuklar folklor gösterisi de yaptı. (Mazlume GÖKTAŞ)