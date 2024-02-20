Banka gemileri yaktı: Tüm emeklilere 45.000 TL destek

Halkbank, Türkiye’deki artan yaşam maliyetleri karşısında ekonomik zorluklar yaşayan emekliler için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile emeklilere 45.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanarak finansal yükleri hafifletiliyor.

Halkbank’ın bu kampanyasıyla, emeklilere özel olarak sunulan faiz indirimleri sayesinde daha uygun koşullarda kredi kullanma şansı veriliyor. Ayrıca, emekli maaş müşterilerine sunulan ek fırsatlar arasında 5.000 TL’lik maaş promosyonu da bulunuyor.

Kredi Detayları:

Halkbank’ın emekli müşterilere sunduğu 45.000 TL’lik kredi, 36 ay vadeli geri ödeme planı ile sunuluyor. Bu krediye başvuran emekliler, aylık 2.739 TL taksit ödemesi yaparak kredi borçlarını ödeyebilecekler. Toplam ödeme maliyeti ise 98.000 TL olarak belirlendi. Bu sayede emeklilere, önceden hesaplanmış maliyetlerle bütçelerine uygun bir finansman imkanı sunulmuş olacak.

Halkbank’ın emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, Halkbank şubelerine başvurarak veya dijital kanallar aracılığıyla kolayca başvuru yapabilirler.