Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi

CHP Alanya Belediye Meclisi Listesi'nde daha çok genç isimler yer aldı. Listenin en öndeki kadın adayı 7. sıradaki Halime Dim Ceylan oldu. CHP'nin ilk sıradaki kontenjan adayı Abdurrahman Açıkalın, 1999 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olmuş ve Hasan Sipahioğlu'na karşı seçimi kıl payı kaybetmişti.
İşte CHP Alanya Belediye Meclis listesinin tamamı;
Utku Hasan Eminoğlu - Avukat
Hasan Can Kamburoğlu - Mimar
Mahmut Köse - Mimar
Sadık Dizdaroğlu - Yönetici
Ahmet Top - Esnaf
Nazmi Zavlak - İç Mimar
Halime Dim Ceylan - İşletmeci
Engin Alataş - Mali Müşavir
Ali Yardım - Esnaf
Haydar Uyar - Avukat
Ayhan Baysal - Müteahhit
Ufuk Aras Solmaz- Eczacı
Mustafa Eroğlu - Esnaf
Ayhan Doğru - Esnaf
Şahin Ararat - Esnaf
İrem Yunusoğlu - Avukat
Halil Durusoy - Elektrik Mühendisi
Asrın Ateşoğlu - Öğrenci
Hüseyin Kaya - Avukat
Ali Taşlı - Esnaf
Burcu Yorulmaz - İşletmeci
Hasan Sağlamer - Mimar
Ali Ekber Dedeoğlu - Esnaf
Talat Demir - Esnaf
Mustafa Yüksek - Diş Hekimi
Fatma Gök - Muhasebeci
Tevfik Sipahioğlu - Turizmci
Samet Sayar - Muhasebeci
Bilal Başpınar - Esnaf
Ayşe Ayan - Avukat
Celal Berk Gödüç - Esnaf
Ali Uysal - Çiftçi
Şükrü Bingöl - Esnaf
Abdurrahman Açıkalın - Spor Yöneticisi
Murat Levent Koçak - Eczacı
Hasan Servet Ünlü - Yönetici
Faruk Konukçu - Esnaf
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.