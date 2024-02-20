Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi

CHP Alanya Belediye Meclisi Listesi'nde daha çok genç isimler yer aldı. Listenin en öndeki kadın adayı 7. sıradaki Halime Dim Ceylan oldu. CHP'nin ilk sıradaki kontenjan adayı Abdurrahman Açıkalın, 1999 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olmuş ve Hasan Sipahioğlu'na karşı seçimi kıl payı kaybetmişti.

İşte CHP Alanya Belediye Meclis listesinin tamamı;

Utku Hasan Eminoğlu - Avukat

Hasan Can Kamburoğlu - Mimar

Mahmut Köse - Mimar

Sadık Dizdaroğlu - Yönetici

Ahmet Top - Esnaf

Nazmi Zavlak - İç Mimar

Halime Dim Ceylan - İşletmeci

Engin Alataş - Mali Müşavir

Ali Yardım - Esnaf

Haydar Uyar - Avukat

Ayhan Baysal - Müteahhit

Ufuk Aras Solmaz- Eczacı

Mustafa Eroğlu - Esnaf

Ayhan Doğru - Esnaf

Şahin Ararat - Esnaf

İrem Yunusoğlu - Avukat

Halil Durusoy - Elektrik Mühendisi

Asrın Ateşoğlu - Öğrenci

Hüseyin Kaya - Avukat

Ali Taşlı - Esnaf

Burcu Yorulmaz - İşletmeci

Hasan Sağlamer - Mimar

Ali Ekber Dedeoğlu - Esnaf

Talat Demir - Esnaf

Mustafa Yüksek - Diş Hekimi

Fatma Gök - Muhasebeci

Tevfik Sipahioğlu - Turizmci

Samet Sayar - Muhasebeci

Bilal Başpınar - Esnaf

Ayşe Ayan - Avukat

Celal Berk Gödüç - Esnaf

Ali Uysal - Çiftçi

Şükrü Bingöl - Esnaf

Abdurrahman Açıkalın - Spor Yöneticisi

Murat Levent Koçak - Eczacı

Hasan Servet Ünlü - Yönetici

Faruk Konukçu - Esnaf

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