20 Şub 2024 - 12:22- Siyaset G:

Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Yaklaşan yerel seçimler beklenirken en çok merak edilen Belediye Meclis listeleri ortaya çıkmaya başladı. İşte Alanya CHP Belediye Meclis listesi...

Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi mask
Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi
Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya Belediye Meclisi Listesi'nde daha çok genç isimler yer aldı. Listenin en öndeki kadın adayı 7. sıradaki Halime Dim Ceylan oldu. CHP'nin ilk sıradaki kontenjan adayı Abdurrahman Açıkalın, 1999 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olmuş ve Hasan Sipahioğlu'na karşı seçimi kıl payı kaybetmişti.

İşte CHP Alanya Belediye Meclis listesinin tamamı;

Utku Hasan Eminoğlu - Avukat
Hasan Can Kamburoğlu - Mimar
Mahmut Köse - Mimar
Sadık Dizdaroğlu - Yönetici
Ahmet Top - Esnaf
Nazmi Zavlak - İç Mimar
Halime Dim Ceylan - İşletmeci
Engin Alataş - Mali Müşavir
Ali Yardım - Esnaf
Haydar Uyar - Avukat

Ayhan Baysal - Müteahhit
Ufuk Aras Solmaz- Eczacı
Mustafa Eroğlu - Esnaf
Ayhan Doğru - Esnaf
Şahin Ararat - Esnaf
İrem Yunusoğlu - Avukat
Halil Durusoy - Elektrik Mühendisi
Asrın Ateşoğlu - Öğrenci
Hüseyin Kaya - Avukat
Ali Taşlı - Esnaf
Burcu Yorulmaz - İşletmeci
Hasan Sağlamer - Mimar
Ali Ekber Dedeoğlu - Esnaf
Talat Demir - Esnaf
Mustafa Yüksek - Diş Hekimi
Fatma Gök - Muhasebeci
Tevfik Sipahioğlu - Turizmci
Samet Sayar - Muhasebeci
Bilal Başpınar - Esnaf
Ayşe Ayan - Avukat
Celal Berk Gödüç - Esnaf
Ali Uysal - Çiftçi
Şükrü Bingöl - Esnaf

Abdurrahman Açıkalın - Spor Yöneticisi

Murat Levent Koçak - Eczacı
Hasan Servet Ünlü - Yönetici
Faruk Konukçu - Esnaf

Haberin devamı hazırlanıyor...

Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi
Gençler ağırlıkta! Alanya CHP Belediye Meclis listesi

# Alanya, Belediye, var, Olacak, Parti, avukat, Yüksek, Elektrik, şahin, abdurrahman açıkalın, Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü, Faruk Konukçu, Mahmut Köse, Hasan Can Kamburoğlu, Utkan Hasan Eminoğlu, Şahin Ararat, Sadık Dizdaroğlu, Nazmi Zavlak, AHMET TOP, Halime Ceylan, Haydar Uyar, Mustafa Eroğlu, Engin Alataş, Burcu Yorulmaz, Ali Ekber Dedeoğlu, Hüseyin Kaya, Asrın Ateşoğlu, Ayhan Doğru, Ayşe Ayan, Mustafa Yüksek, Hasan Sağlamer, Halil Durusoy, Bilal Başpınar, Ufuk Aras Solmaz, Ali Yardım, İrem Yunusoğlu, Fatma Gök, Tevfik Sipahioğlu, Ayhan Baysal, Ali Taşlı, Celal Berk Gödüç, Talat Demir, Samet Sayar, Şükrü Bingöl, Ali Uysal, CHP, meclis, Üyesi, Yer, Kadın, başkan

20 Şub 2024 - 12:22 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı mask
'Demokrat Parti Alanya' hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi mask
Alanya Yeniden Refah Partisi'nde Recep Tayyip Erdoğan sürprizi
MHP Alanya'da sürpriz isim mask
MHP Alanya'da sürpriz isim
Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylıktan çekildiği iddia edildi mask
Son dakika! CHP'de yeni kriz: Adaylıktan çekildiği iddia edildi
CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş kararı Hataylıları şok etti mask
CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş kararı Hataylıları şok etti
Alanya'da listeler bugün netleşiyor mask
Alanya'da listeler bugün netleşiyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber