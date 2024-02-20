20 Şub 2024 - 12:22- Siyaset G:

Alanya CHP Belediye Meclis listesi sızdırıldı: İşte tam liste

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Yaklaşan yerel seçimler beklenirken en çok merak edilen Belediye Meclis listeleri ortaya çıkmaya başladı. İşte Alanya CHP Belediye Meclis listesi...

Alanya CHP Belediye Meclis listesi sızdırıldı: İşte tam liste mask
Alanya CHP Belediye Meclis listesi sızdırıldı: İşte tam liste
Alanya CHP Belediye Meclis listesi sızdırıldı: İşte tam liste
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Dün akşam saatlerinde sızdırılan AK Parti listelerinin ardından CHP Alanya Belediye Meclis listeleri de sızdırıldı.

yenialanya.com'a ulaşan listede sürpriz isimler de var, kesin olacak dediğimiz isimlerin de olmadığı görüldü.

İşte CHP Alanya Belediye Meclis listesinin tamamı;

Utku Hasan Eminoğlu - Avukat
Hasan Can Kamburoğlu - Mimar
Mahmut Köse - Mimar
Sadık Dizdaroğlu - Yönetici
Ahmet Top - Esnaf
Nazmi Zavlak - İç Mimar
Halime Dim Ceylan - İşletmeci
Engin Alataş - Mali Müşavir
Ali Yardım - Esnaf
Haydar Uyar - Avukat

Ayhan Baysal - Müteahhit
Ufuk Aras Solmaz- Eczacı
Mustafa Eroğlu - Esnaf
Ayhan Doğru - Esnaf
Şahin Ararat - Esnaf
İrem Yunusoğlu - Avukat
Halil Durusoy - Elektrik Mühendisi
Asrın Ateşoğlu - Öğrenci
Hüseyin Kaya - Avukat
Ali Taşlı - Esnaf
Burcu Yorulmaz - İşletmeci
Hasan Sağlamer - Mimar
Ali Ekber Dedeoğlu - Esnaf
Talat Demir - Esnaf
Mustafa Yüksek - Diş Hekimi
Fatma Gök - Muhasebeci
Tevfik Sipahioğlu - Turizmci
Samet Sayar - Muhasebeci
Bilal Başpınar - Esnaf
Ayşe Ayan - Avukat
Celal Berk Gödüç - Esnaf
Ali Uysal - Çiftçi
Şükrü Bingöl - Esnaf

Abdurrahman Açıkalın - Spor Yöneticisi

Murat Levent Koçak - Eczacı
Hasan Servet Ünlü - Yönetici
Faruk Konukçu - Esnaf

Haberin devamı hazırlanıyor...

Alanya CHP Belediye Meclis listesi sızdırıldı: İşte tam liste
Alanya CHP Belediye Meclis listesi sızdırıldı: İşte tam liste

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20 Şub 2024 - 12:22 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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