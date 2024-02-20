Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku

BUNDAN 24 yıl önce hayatını kaybeden ünlü genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın hayatından bir kesitin anlatıldığı 'Manukyan' adlı tiyatro oyununun Alanya'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi, Yeni Akit gazetesi tarafından hedef gösterilince iptal edilmişti. Alanya Belediyesi tarafından oyunun iptal edilmesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmazken, BirGün gazetesinin haberine göre; oyunda Matild Manukyan'ı canlandıran Bahar Hacıbektaşoğlu, oyunun Yeni Akit tarafından "Manukyan'ın kirli hayatı aklanıyor" denilerek hedef gösterilmesine ve Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yasaklanmasına tepki gösterdi. Oyunun iptal edilmesine karşı suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Bu bir doyumsuzluk. Oyunu izlemeden oyunu, sanatçıyı, sanatı hedef gösteriyorlar. 'Biz bunları ezeriz, hiçbir şey yapamazlar' diye düşünüyorlar. Haberde 'Manukyan'ı aklamaya çalışıyor' tarzında bir ifade geçiyor. Aksine ben Manukyan'ı aklamıyorum, orada kadınlarla özdeşleştiriyorum" dedi.

"BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Tiyatro oyununu hedef alanların oyunu izlemediğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, Alanya'daki oyunun organizasyonunu yapan Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik'in günlerdir oyunun kaldırılmaması için mücadele ettiğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Güçlü olan biziz. Onlara karşı durmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu ülkede ilerleyen bir sanat, ayakta duran, ilerleyen güçlü insanlar var. Ne bizleri ezebilecekler ne de sanatı susturabilecekler" dedi. Hacıbektaşoğlu ayrıca, "10 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Bunun peşini bırakmayacağım. Salon tahsislerini durdurdular, satılan biletleri iade ediyorlar. Belediye iptal gerekçesi sunmazken, gerekçeyi Akit'in yaptığı haberle verdiler" diye konuştu. Öte yandan, organizatör Çevik'in de yakın çevresine, "Alanya'nın komşusu Gazipaşa'da oyunu ücretsiz olarak sahneleteceğim" dediği de gelen bilgiler arasında. Haber MERKEZİ