- Kültür-Sanat

Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Kültür Merkezi'nde dün akşam sahnelenmesi planlanan 'Manukyan' adlı tiyatro gösterisinin iptal edilmesi üzerine oyuncu Bahar Hacıbektaşoğlu, "Bu ülkede ilerleyen bir sanat, ayakta duran, ilerleyen güçlü insanlar var. Ne bizleri ezebilecekler ne de sanatı susturabilecekler" dedi

Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku mask
Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku
Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BUNDAN 24 yıl önce hayatını kaybeden ünlü genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın hayatından bir kesitin anlatıldığı 'Manukyan' adlı tiyatro oyununun Alanya'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi, Yeni Akit gazetesi tarafından hedef gösterilince iptal edilmişti. Alanya Belediyesi tarafından oyunun iptal edilmesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmazken, BirGün gazetesinin haberine göre; oyunda Matild Manukyan'ı canlandıran Bahar Hacıbektaşoğlu, oyunun Yeni Akit tarafından "Manukyan'ın kirli hayatı aklanıyor" denilerek hedef gösterilmesine ve Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yasaklanmasına tepki gösterdi. Oyunun iptal edilmesine karşı suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Bu bir doyumsuzluk. Oyunu izlemeden oyunu, sanatçıyı, sanatı hedef gösteriyorlar. 'Biz bunları ezeriz, hiçbir şey yapamazlar' diye düşünüyorlar. Haberde 'Manukyan'ı aklamaya çalışıyor' tarzında bir ifade geçiyor. Aksine ben Manukyan'ı aklamıyorum, orada kadınlarla özdeşleştiriyorum" dedi.

Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku

"BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Tiyatro oyununu hedef alanların oyunu izlemediğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, Alanya'daki oyunun organizasyonunu yapan Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik'in günlerdir oyunun kaldırılmaması için mücadele ettiğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Güçlü olan biziz. Onlara karşı durmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu ülkede ilerleyen bir sanat, ayakta duran, ilerleyen güçlü insanlar var. Ne bizleri ezebilecekler ne de sanatı susturabilecekler" dedi. Hacıbektaşoğlu ayrıca, "10 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Bunun peşini bırakmayacağım. Salon tahsislerini durdurdular, satılan biletleri iade ediyorlar. Belediye iptal gerekçesi sunmazken, gerekçeyi Akit'in yaptığı haberle verdiler" diye konuştu. Öte yandan, organizatör Çevik'in de yakın çevresine, "Alanya'nın komşusu Gazipaşa'da oyunu ücretsiz olarak sahneleteceğim" dediği de gelen bilgiler arasında. Haber MERKEZİ

Ünlü tiyatro oyununa Alanya'da iptal şoku

# Alanya, Belediye, Gelen, var, kültür, gazipaşa

20 Şub 2024 - 12:16 - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

21 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor mask
21 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor
ALKÜ’den ‘Gastro’ şov mask
ALKÜ’den ‘Gastro’ şov
Alanya Üniversitesi öğrencileri altın madalyaları topladı mask
Alanya Üniversitesi öğrencileri altın madalyaları topladı
‘Alanya’nın fuara ilgisi oldukça yüksek’ mask
‘Alanya’nın fuara ilgisi oldukça yüksek’
'Manukyan' Alanya'ya geliyor mask
'Manukyan' Alanya'ya geliyor
Büyükşehir turnuva düzenledi mask
Büyükşehir turnuva düzenledi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber