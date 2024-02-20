İkinci el otomobilde ipler kopuyor: Yatırım yapan da yandı elinde bekleten de

2021 yılından itibaren yükseliş trendine giren ve hiç gaz kesmeden sürekli yükselişte olan ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk ve düşüş devam edecek mi?

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALMANIN ZAMANI MI?

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar, gelecek aylarda fiyatların artıp artmayacağını merak ediyor. İkinci el araç pazarında en uygun dönemi seçmek isteyenler için, VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ve İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sektöre dair önemli bilgileri paylaştı.

İKİNCİ EL ARABALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ocak 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayından itibaren düşüşe geçmiş, ancak aralık ayında sabitlenmiş ve yeni yıl itibarıyla yüzde 3 artış göstermiştir. Gözelekli, önümüzdeki aylarda fiyatların kur ve enflasyona paralel olarak artmasını beklediklerini belirtti.

KİŞİSEL TERCİHLER FİYATLARA YANSIYOR

Mynet'in haberine göre, 2023 yılında ikinci el araç fiyatlarının enflasyon ve döviz artışına bağlı olarak yükseldiğini vurgulayan Gözelekli, sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el araçlara olan talebi artırdığını ifade etti. Ayrıca, ulaşım tercihlerindeki değişiklik ve kişisel araçlara yönelimdeki artışın da ikinci el araç talebini tetiklediğini söyledi. Gözelekli, ikinci el araçların tasarrufu koruduğunu ve sürüş konforu sağladığını belirterek, bu faktörlerin bir araya gelmesinin ikinci el araç piyasasında değer artışını beraberinde getirdiğini belirtti.

VavaCars Perakende Grup Başkanı, önümüzdeki aylarda özellikle tüketicilerin uygun maliyetli krediye ulaşımının kolaylaştırılmasıyla birlikte ikinci el araç piyasasında büyüme beklediklerini söyledi. Gözelekli'ye göre, 2024 yılının genelinde ikinci el araç piyasası, alıcılar ve satıcılar arasında sağlıklı bir denge oluşturarak her iki taraf için fırsatlar sunmaya devam edecek.

İKİNCİ EL ARABADA EN ÇOK SATANLAR HANGİLERİ?

İkinci el araç piyasasında en çok satılan modeller konusunda bilgi veren Gözelekli, Fiat Egea'nın yine zirvede yer aldığını, onu Honda Civic, Renault Clio, Renault Megane ve Volkswagen Polo'nun takip ettiğini açıkladı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise 2023 yılında sıfır otomobilde sağlanan fiyat düşüşlerinin, ikinci el piyasasına olumlu yansıdığını belirtti. Ertemel'e göre, fiyat artışını etkileyen unsurlar arasında sıfır otomobil liste fiyatlarındaki artış ve talep bulunuyor. Sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın, ikinci el araç etiket fiyatlarına yüzde 2-3 oranında yansıdığını söyleyen Ertemel, bu durumun ikinci el araç piyasasını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

BU DÖNEMDE SIFIR ARABA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Ertemel'e göre, içinde bulunulan dönemde kullanıcıların sıfır otomobil tercihi, ikinci el pazarındaki durgunluğu etkilemekte. Ancak mevsimsellik etkisi ve fiyatların tamamen dengelenmesiyle birlikte ikinci el piyasasında hareketlenme bekleniyor. Ertemel, talebin istenilen seviyede olmaması nedeniyle alıcı bulabilen ikinci el araç fiyatlarının halen aralık ayı seviyesinde olduğunu söyledi.

HAVALAR ISINDIKÇA İKİNCİ EL RAĞBET GÖRECEK

Ertemel, önümüzdeki süreçte sıfır km fiyatlarında artış yaşanması durumunda, fiyat makasının daha da açılmasının ikinci eli cazip hale getireceğini belirtti. Bu nedenle, mevsimsellik etkisiyle birlikte ilkbahar aylarında talebin ikinci ele kayabileceğini ifade eden Ertemel, bu süreçte ikinci el fiyatlarında artış görülebileceğini söyledi.

YAZ BİTİŞİNDE YENİDEN ARTIŞ OLABİLİR

İkinci el pazardaki durağanlığın sebepleri arasında yüksek mevduat oranları, krediye erişimdeki zorluklar ve yüksek kredi oranları yer alıyor. Ancak Ertemel'e göre, mevduat ve kredi oranlarının piyasa lehine dönmesi halinde, sonbahar aylarında satış adetlerinin pik yapabileceği bir dönem yaşanabilir. Ertemel, 2024 yılında otomobil piyasasının hacmini koruyacağına inandığını söyledi.

Sıfır otomobil fiyatlarının artmasına rağmen ikinci el fiyatlarının sabit kalması, ikinci el araç piyasasının avantajlı konumda olduğunu vurgulayan Ertemel, özellikle 3 yaşa kadar olan genç ikinci el otomobil fiyatlarının avantajlı olduğunu belirtti. Gelecek dönemde, fiyatların düşmesiyle birlikte 4 ile 10 yaş arasında fiyat bareminde değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

Kaynak: MYNET