Laboratuvar malzemesi alınacak

(4634) TIBBİ PATOLOJİ AD İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEMESİ (18 KALEM)

ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ



(4634) TIBBİ PATOLOJİ AD İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEMESİ (18 KALEM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/61642

1-İdarenin a) Adı : ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ b) Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA MERKEZ/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 2422496303 - 2422496045 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : (4634) TIBBİ PATOLOJİ AD İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEMESİ (18 KALEM) b) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ PATOLOJİ A.D. İHT. LABORATUVAR MALZEMESİ (18 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : - Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece ihtiyaç miktarına göre yüklenicinin bildirime esas faks numarasına verilecek sipariş faks tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir. - Siparişe takiben sistemler veya cihazlar 1 ay içerisinde kurulmalıdır. - Tüm cihazlar teknik şartnamede belirtilen koşullarda kurulduktan sonra 16 ay kurumumuzda kalacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyon Odası Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- Teklif edilen tıbbi malzemelerin ve varsa İhale kapsamında İdaremizde bulundurulması istenen cihazların üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.) kayıtlı olduklarını tevsik eden belgeleri,

- Teklif edilen tıbbi malzemeler ve varsa İhale kapsamında İdaremizde bulundurulması istenen cihazların T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.) kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.) kayıt olduğunu ve tekil takibinin bulunduğu tevsik eden belgeyi,

- Teklif edilen tıbbi malzemelerin ve varsa İhale kapsamında İdaremizde bulundurulması istenen cihazların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı ile varsa sağlık uygulama tebliğinde belirtilen (SUT) kodları teklif mektuplarında yazılı olacak veya ayrıca bir belge olarak vereceklerdir.

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.) kayıt zorunluluğu bulunmayan malzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.) kayıtlı olduğuna dair belge aranmaz. Ancak içerik ve özellikleri bakımından aynı olan iki veya daha fazla ürün hakkında çelişkili belge ve kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.

- İstekliler Tıbbi Cihaz Satış Merkezi yetki belgesinin aslı yada güncel onaylısını ihale dosyasına koymak zorundadırlar.

- Kurulacak olan cihazlar yürürlükte bulunan güncel “Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işleri Genelgesi” konulu genelgeye uygun olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İsteklilerce teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile maddeler halinde teknik şartnameye cevap verilmiş olan isteklilerce hazırlanacak belgeyi ve katalogları, prospektüs mevcut olmalıdır. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Tüm Kısımlar Belge Adı Açıklama Data-Sheet ve Analiz Sertifikası 10., 11., 12., 13., 14. ve 18. kalemlere teklif veren istekliler datasheetleri ve analiz sertifikalarını sunmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



