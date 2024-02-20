Alanyalı Mollaosmanoğlu ailesinin acı kaybı

MERHUM Servet Mollaosmanoğlu’nun eşi, mühendis ve roman yazarı Mehmet Mollaosmanoğlu’nun annesi, Ali Gülen, Harun İdrisoğlu, Mehmet Oral Özdemir’in kayınvalideleri İnci Mollaosmanoğlu 88 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir solunum yetmezliği yaşayan İnci Mollaosmanoğlu’nun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Anne Mollaosmanoğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Gürses Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)