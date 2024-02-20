35 bin liralık aidat şoku

Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar, İstanbul'da yaşayan site sakinlerini derinden sarsarken, maliyetlerin artışıyla mücadele eden ev sahipleri ve kiracılar, yüksek faturalarla başa çıkmakta zorlanıyor. Özellikle aidatlar, diğer faturalardan çok daha yüksek olmasıyla dikkat çekiyor ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Site yönetimleri ise yüksek zam oranlarını, asgari ücret artışına ve genel giderlerin yükselmesine bağlıyor.

BAZI YERLERDE ZAM ORANI YÜZDE 150'Yİ BULDU

EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da bu yıl yapılan zamların bazı sitelerde yüzde 100-150 seviyelerine ulaştığı belirlendi. EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışlarının yaklaşık yüzde 40 olduğunu, ancak 2023 yılında bu oranın ortalama yüzde 77'ye yükseldiğini ifade etti. Bal, bu yılki artışların ise ortalama yüzde 50 olduğunu belirterek, bazı sitelerde ise yüzde 100-150 gibi ciddi oranlara ulaştığını aktardı.