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CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş kararı Hataylıları şok etti

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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Aday belirleme süresinin dolmasına saatler kala gözler CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'ndaydı. CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devam etmesine karar verdi.

CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş kararı Hataylıları şok etti mask
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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için son gün yarın. CHP'de bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı merakla bekleniyordu. Aday belirleme süresinin dolmasına saatler kala CHP'de Hatay düğümü çözüldü. CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devam etmesine karar verdi.

CHP tarafından yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Karar

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20 Şub 2024 - 10:30 - Siyaset

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