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Son dakika - Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

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Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alınan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika - Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı mask
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Avukat  Feyza Altun'un hakkında sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Altun bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

" TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"

Başlatılan soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Arama sonrasında Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, hakimlikte işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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20 Şub 2024 - 10:22 - Gündem

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