Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz tutuklanacak mı?

Sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan avukat Feyza Altun'a destek verenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret ettiği görüntüleri paylaşıp "Tutuklansın" çağrısında bulundu.

ATATÜRK VE ARKADAŞLARINI HEDEF ALDI

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende " Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

"ŞEVKİ YILMAZ TUTUKLANSIN" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun'un şeriat karşıtı paylaşımını örnek gösterip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e açık açık hakaret eden eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz için de harekete geçilmesi çağrısında bulunan binlerce kullanıcı sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla "#ŞevkiYılmazTutuklansın" etiketini Twitter'da kısa sürede TT yaptı.

TOPLUCA BEDDUA ETTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şevki Yılmaz ile ilgili gece saatlerinde internete yeni bir görüntü daha düştü. Yeni görüntülerde Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri , onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye dua ettiği ve videodaki diğer insanların da "Amin" dediği görüldü. Videoda Diyanet'e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı'nın da gülerek "Amin" dediği yer aldı.

ŞEVKİ YILMAZ KİMDİR?

Şevki Yılmaz, 1955 yılında İzmit'te doğdu. İlköğrenimine İzmit'te başladı ve ardından İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Lise eğitimini Derince Lisesi'ni dışarıdan bitirerek tamamladı. 1974 yılında, MSP-CHP koalisyonunda Adalet Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev aldı. 1980'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu ve ardından Kartal Müftülüğü'nde memurluk görevine başladı. 1982'de Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nda Avusturya bölge başkanlığına atandı. 1984 yılında teşkilatın tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden (RP) Rize milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ancak, 28 Şubat 1997 sürecinin ardından RP'den istifa etti. Bu dönemde Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız, Zeki Başaran, Selahaddin Aydar, Hasan Celal Güzel ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyasi yasaklılar arasında yer aldı ve bu süreçte Avrupa'ya giderek çalışmalarını orada sürdürdü. 19 Eylül 2004 tarihinde Türkiye'ye dönerek faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: Sondakika