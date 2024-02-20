- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela bu gece tekrar değişiyor!

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İniş çıkışlı döviz kuru ve brent petrol fiyatlarının değişiklik göstermedi akaryakıt fiyatlarının devamlı olarak değişmesine sebep oluyor. Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela bu gece tekrar değişiyor! mask
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Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalganlanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle birlikte vatandaşların akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.

Gelen son bilgilere göre, motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına bakıldığında, benzinin litresinin ortalama 41,22 TL, motorinin ise litre fiyatının 44,3 TL olduğu görülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi sürecinde, birkaç faktör etkili olmaktadır. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu süreçte, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve petrol fiyatlarındaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde belirleyici faktörler olarak kayıtlara geçiyor.

# Gelen, Son, türkiye

20 Şub 2024 - 09:52 - Ekonomi

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