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Antalya'da SMA dolandırıcılığı! Kıskıvrak yakalandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da SMA dolandırıcılığı! Kıskıvrak yakalandı mask
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin, Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi'nde açtığı tezgahta torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı çalışmada şüpheli S.B'nin yardım toplamak için kurgu yaptığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.

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20 Şub 2024 - 09:30 AA Antalya- Asayiş

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