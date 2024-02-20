Sosyal medya devinden flaş karar: Halka arz oluyor! Dikkat çeken "Yapay zeka hamlesi"

Reddit, oluşturulan içeriğe erişim sağlamak için kullanıcılar tarafından yeni bir anlaşma yapıyor. Ancak anlaşma sağladığı yapay zeka şirketinin adı açıklanmadı. Anlaşma değeri yıllık olarak 60 milyon dolar ve bu durum halka açılma planlarından itibaren değişebilir.

Önceleri, bazı yapay zeka şirketi izinsiz veri kullanımı ile ilgili eleştiriliyordu. Ama bu durum, yasal olarak sorgulanabilir olması ile şirketler, veri kullanımını daha şeffaf temele oturtulmaya başlandı. Reddit ile büyük bir yapay zeka şirketinin anlaşma sağlandığı bilinirken diğer bir taraftan da OpenAI'dan geldi. OpenAl ise yılda 5 milyon dolar teklif ettiği biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi