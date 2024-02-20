Bu fiyatlar dilimli ekmek sattıracak: Ekmeğe bir zam dalgası daha! Fiyatından geçilmiyor...

Ülke genelinde ekmek zammı bekleniyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan kötü haberi verdi. Ekmek fiyatlarına gelen zamlardan bahseden Tezcan, ekmeklerim dilim dilim satılacağı konusuna değindi. İşte tüm detaylar...

EKMEK FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR

Buğday kilo fiyatına gelen zamlardan bahseden TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, ekmek fiyatlarında yeni zamlar beklediğini duyurdu. Son zamların ardından buğdayın kilosu 9 lira 35 kuruş seviyelerine yükselirken, piyasada dengeli bir seviyeye ulaştığı paylaşıldı. Buğday fiyatındaki artışın ekmek fiyatlarını doğrudan etkileyebilecek bir faktör olduğuna işaret eden Tezcan, dar gelirlilerin zor durumda kalabileceğine değindi.

ÇİFTÇİYE DESTEKLERİN ARTIRILMASI GEREKİR

Üreticilerin isyan ettiği günlerde Tezcan, çiftçilerin üretimden kopmaması için desteklenmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilere verilen desteklerim alım fiyatları yerine devlet desteklerinin artırılarak yapılmasının daha doğru olacağı ifade edildi. Düşük gelir sahibi vatandaşlar için temel gıda maddesi olan un hakkında, üreticilerin ekmek fiyatlarını artıracak politikalarının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÜLKE GENELİNDE ZAM GELEBİLİR

Ekmek fiyatlarına zammın önlenmesinin enflasyon karşısında dik duruşun göstergesi olarak işaret eden Tezcan, buğday fiyatının dengeli olduğundan bahsetti. Gelir durumu düşük kesimlerde yüksek miktarda un tüketimi olduğunu söyleyen Tezcan, devlet desteğinin artırılması yönünde tavsiyeler paylaştı. Çiftçilere verilen desteğin yetersiz olması durumunda ülke genelinde ekmek zamları uygulanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi