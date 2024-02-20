1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! Fatih Altaylı kademeli emeklilik açıklaması gündem oldu: Eğer bu sayı fazlaysa...

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik hakkı talebi ile Ankara’da miting düzenledi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, emekliliğin bir hak olduğunun altını çizerek, çalışan, üreten ve emeklilik primini doldurmuş kişilere "17 ila 20 sene daha yaş bekle" demenin haksızlık olduğunu söyledi. Yapılan düzenlemelerin adaletli ve hakkaniyetli olması gerektiğini kaydeden Uğurlu, "Bu kadar yaş uçurumunu asla ama asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan hemen bir an önce dönülmeli ve bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir” diye açıklamada bulundu.

“ADALETSİZLİĞİ ÇÖZMEK SİZİN, SANDIKTA HESAP SORMAK BİZİM”

Uğurlu, Türkiye’de sistem ile SGK’nın tüm yükünün 9 Eylül 1999’dan sonra çalışanlara yüklendiğini belirterek, “Bu adaletsizliği çözüp çözmemek sizin, ama sandıkta hesap sormak da bizim. Bugün burada hakkımıza sahip çıkarak, doğmuş çocuklarımıza, doğmamış torunlarımıza çok kutsal, çok onurlu bir mücadele bırakıyoruz. Söz veriyorum, bu hakkı alacağız adaleti tecelli ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

1 GÜN İÇİN 17 YIL FAZLADAN ÇALIŞILIYOR

Herkesin bildiği gibi kademeli emeklilikte kritik tarihler 9 Eylül 1999 öncesindeki sigortalılar prim şartını tamamlayarak yaş beklemeden EYT yasasıyla emekliye ayrıldı. Fakat 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların kimisi 1 günden dolayı 17 yıl fazladan çalışmak zorunda kalacak.

“İNSAFA DA İZANA DA AYKIRI”

Milyonlarca kişi kademeli emeklilik müjdesi beklerken Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında İstanbul seçimi detayına dikkat çekti. Altaylı konuyla ilgili, ‘Ben her türlü erken emekliliğe karşıyım. Yani insanlar belli bir süre çalışıp ondan sonra emekli olmalıdır. 35 yaşında emekli olunmaz. Ama bir yandan da adalet diye bir şey var. Adalet şunu gerektiriyor. 1 günlük fark ile 17 yıl fark olmaz. Ben işe başlamışım sen benden 1 gün sonra işe başlamışsın. Sen benden 17 yıl sonra emekli olacaksın. Bu her türlü insafa da izana da her şeye aykırı. O yüzden bu arkadaşların kademeli emeklilik talebi doğrudur” dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN İSTANBUL SEÇİMİ DETAYI

Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT yasasına dair sözlerini hatırlatarak, “Ya hiç yapamayacaktın bu EYT’yi, tanımıyoruz diyecektin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en baştaki tavrı oydu. Sonra cumhurbaşkanlığı seçimi riske girmesin diye yaptı. Şimdi de belediye başkanlığı seçimi riske girmesin diye yapabilir. Çünkü İstanbul’u çok istediğini biliyoruz. Bu sadece bir sayı meselesi. İstanbul’da bunlar kaç kişi? Eğer İstanbul seçimlerini etkileyecek sayıda ise yapabilirler. Aksi takdirde yapmazlar” değerlendirmesinde bulundu.

EYT’nin gerek devlet bütçesi gerek şirket bütçelerine yük bindirdiğini vurgulayan Altaylı, “Ekonomide ciddi bir sıkıntıya sevk etti. O yüzden normal şartlarda yapmazlar ama sayıları çoksa yaparlar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi