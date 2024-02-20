Uzman isim kokuyu aldı: "Döviz yatırımcıları Euro'da parayı kıracak" sözleri gündem oldu! O seviyeyi test edecek...

Dolar, euro ve altın sahiplerini ilgilendiren açıklamalarda bulunan finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz ve altın piyasalarındaki beklentilerini paylaşarak yatırımcılara seslendi.

İLERLEYEN GÜNLERDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR



İslam Memiş, son dönemdeki piyasa dalgalanmalarını değerlendirerek, dolar ve euro konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dolar kurundaki yükselişin devam edeceğini vurgulayan Memiş, Borsa İstanbul'da yüzde 2 oranında bir artış yaşandığını ve euronun Türk Lirası karşısında değer kaybettiğini belirtti.

DOLARIN 30 TL ÜZERİNDEKİ TRENDİ DEVAM EDECEK



İslam Memiş, dolar kurunun 30.31 TL seviyelerinde olduğunu ifade ederek, 30 TL üzerindeki yükseliş trendinin devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Doların bu süreçte rekor artışlar yaşayabileceğini belirtti.

EURO 50 TL'Yİ AŞACAK



ABC'de yer alan habere göre, İslam Memiş, euronun 32.99 TL seviyelerinden işlem gördüğünü söyledi ve 2024 senesinde euronun 50 TL üzerinde bir kur beklediğini öne sürdü. Piyasayı elden geçiren İslam Memiş, bu beklentisini euro için yüksek bir kur artışı olarak değerlendirdi.

ALTIN PİYASASINDA BASKI DEVAM EDİYOR



Uzman İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli bilgiler verdi. Ons altındaki baskının FED faiz kararına kadar devam edeceğini belirten İslam Memiş, gram altının 2040 TL - 2070 TL aralığındaki fiyat aralığını takip etmesi gerektiğini ifade etti. Gümüş onsu için ise 22.60 doların destek olduğunu ve 24 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

YATIRIMCILAR İLERLEYEN GÜNLERDE DİKKATLİ OLMALI



İslam Memiş'in finans piyasalarıyla ilgili yaptığı bu uyarılar, önümüzdeki günlerde dolar, Euro ve altın sahipleri için dikkat edilmesi gereken kritik bir döneme işaret ediyor. Yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmeleri ve riskleri değerlendirmeleri önem arz etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi