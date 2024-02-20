Büyükşehir'den yem desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Süt Yem Projesi kapsamında 23 üreticiye toplam 700 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.
BAŞVURULAR AYDA BİR YAPILACAK
Proje kapsamında, Korkuteli’nde ise 41 yetiştiriciye toplam 1259 çuval süt yemi desteği yapıldı. Konyaaltı’nda 3 üreticiye 42 çuval, Döşemealtı’nda da 1 üreticiye 60 çuval yem desteği verildi. Proje kapsamında 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek.
Öte yandan süt yemi desteği 2 ayda bir verilirken ayda 1 olarak değiştirildi. Başvurular ayda bir yapılabilecek. Süt yemi desteği alan üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çiftçiye, üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya BŞB
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.