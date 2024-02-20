20 Şub 2024 - 02:11- Siyaset G:

Alanya'da listeler bugün netleşiyor

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31 MART Yerel Seçimleri öncesinde siyasi partiler meclis üyesi aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim edecekler.

20 Şub 2024 - 02:11 - Siyaset

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