Alanya'da listeler bugün netleşiyor

1 Ocak 2024 günü başlayan seçim takvimine göre 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi