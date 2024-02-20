Başkan Yücel halkın arasında

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Yücel, " Alanya için yapacaklarımız bitmedi. Hizmetlerimizin dahası ve devamı var. Üçüncü dönemimizde Alanya için mega projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



Vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Yücel, "Gördüğümüz teveccühten memnunuz, ilgisini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi