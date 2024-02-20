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Başkan Yücel halkın arasında

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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim öncesinde sürekli vatandaşın içinde.

Başkan Yücel halkın arasında mask
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Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Yücel, " Alanya için yapacaklarımız bitmedi. Hizmetlerimizin dahası ve devamı var. Üçüncü dönemimizde Alanya için mega projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.


Vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Yücel, "Gördüğümüz teveccühten memnunuz, ilgisini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi. (Haber MERKEZİ)

Başkan Yücel halkın arasında

Kaynak: Haber Merkezi

# var, Alanya

20 Şub 2024 - 02:09 - Siyaset

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