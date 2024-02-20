Dr. Tahsin Biner'den trafik sorununa çözüm

ALANYA'NIN trafik sorununu çözme noktasında projesini anlatan Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, şehrin trafik yoğunluğunu azaltma hedefiyle Aşağı Oba Çevre Yolu Kavşağı Projesi’ni açıkladı.
Bu projenin Alanya’nın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olacağını ifade eden Dr. Tahsin Biner, "Şehrin yaşam kalitesini arttırmak ve trafik konusunda rahatlama sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projeyi hemen hayata geçireceğiz. Bu proje, Alanya’nın dokusunu değiştirmeyi ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.
Alanya’yı değiştiriyoruz vizyonuyla yola çıktık ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Şehrin geleceğini birlikte şekillendirmek için Alanya halkının desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
KONAKLI ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Dr. Tahsin Biner, dün Konaklı bölgesinde esnaf ziyaretleri de yaptı. Ziyaret sırasında bir vatandaşın "20 yıl yetmedi mi artık, değişsin Alanya" şeklindeki sözlerine karşılık veren Biner, "Bize inananlarla Alanya'yı değiştireceğiz, söz veriyoruz "dedi. (Haber MERKEZİ)
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.