Dr. Tahsin Biner'den trafik sorununa çözüm

ALANYA'NIN trafik sorununu çözme noktasında projesini anlatan Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, şehrin trafik yoğunluğunu azaltma hedefiyle Aşağı Oba Çevre Yolu Kavşağı Projesi’ni açıkladı.

Bu projenin Alanya’nın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olacağını ifade eden Dr. Tahsin Biner, "Şehrin yaşam kalitesini arttırmak ve trafik konusunda rahatlama sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projeyi hemen hayata geçireceğiz. Bu proje, Alanya’nın dokusunu değiştirmeyi ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.

Alanya’yı değiştiriyoruz vizyonuyla yola çıktık ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Şehrin geleceğini birlikte şekillendirmek için Alanya halkının desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.



KONAKLI ESNAFINI ZİYARET ETTİ



Dr. Tahsin Biner, dün Konaklı bölgesinde esnaf ziyaretleri de yaptı. Ziyaret sırasında bir vatandaşın "20 yıl yetmedi mi artık, değişsin Alanya" şeklindeki sözlerine karşılık veren Biner, "Bize inananlarla Alanya'yı değiştireceğiz, söz veriyoruz "dedi. (Haber MERKEZİ)