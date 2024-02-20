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Mehmet Şahin gücüne güç kattı

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31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ederken, İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eski Konaklı Belediye Başkanı ve 2019'un Millet İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Sönmez de resmen "Şahin'leyim" dedi

Mehmet Şahin gücüne güç kattı mask
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CİKCİLLİ Belediyesi’nde uzun yıllar başkan yardımcılığı yaptıktan sonra yaklaşık 10 yıl Alanya belediye başkan yardımcılığı yapan Nazmi Yüksel, eski Mahmutlar Belediye Başkanı Avukat Murat Can, Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç'ın ardından, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan eski Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez de dün resmen Mehmet Şahin'in saflarına dahil oldu. Dün saat 14.30'da İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen törenle resmen 'Şahin'leyim' diyen Abdullah Sönmez, tüm desteğini Mehmet Şahin'in başarısı için vereceğini kaydetti. Mehmet Şahin ise Sönmez, partililer ve Alanya halkına teşekkür ederek, 31 Mart'ta kazananın Alanya olacağını kaydetti. Şahin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


"Biz yola çıkarken her şey Alanya'mız için dedik. Bizim tek gayemiz Alanya'ya hizmet etmek. Abdullah Sönmez Başkanımızın yanı sıra Nazmi Yüksel ve Murat Can Başkanlarımız da bizimle beraber. Ortak hedefimiz hep birlikte Alanya'ya hizmet etmek. İlçe teşkilatımızın ve Alanya halkımızın her zaman emrindeyiz." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 01:58 - Siyaset

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