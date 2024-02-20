- Gündem

İşsiz ve yuvasız kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

KAHRAMANMARAŞ depremlerinden sonra yaşadığı Gaziantep'i terk eden kuaför Özlem Kar (35), çocukları İrem (17), Kerem (14), Erdem (12), Ecem (8) ile Antalya'ya yerleşti.

İşsiz ve yuvasız kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Burada çalıştığı fabrikanın bahçesindeki 10 metrekarelik konteynerde çocukları ile kalan Kar, işten çıkarıldı. Fabrika sahibinin 'konteyneri boşaltın' demesi üzerine çaresiz kalan Kar, "Sürekli çalışabileceğim bir işim yok. Çocuklarımın geleceği için yardım rica ediyorum" dedi. Gaziantep'te 4 yıl önce eşinden boşanan kuaför Özlem Kar, 4 çocuğu ile annesinin yanına yerleşti. Özlem Kar, annesi ile anlaşmazlık yaşayınca çocukları İrem, Kerem, Erdem ve Ecem ile işlettiği kuaför dükkanında yaşamaya başladı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde iş yeri hasar gören Özlem Kar, çocuklarıyla Antalya'ya getirilerek, Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
10 METREKARELİK KONTEYNERE YERLEŞTİRİLDİ
Özlem Kar, Antalya'daki yurtta bir süre kaldıktan sonra çocuklarını da alarak Gaziantep'e döndü ve tekrar annesinin yanında kalmaya başladı. Bu süreçte iş arayan Kar, yaptığı görüşmeler sonucu Manavgat'ta bir fabrikada iş buldu. 2 hafta önce çocuklarıyla tekrar Manavgat'a gelen Kar, işe başladığı plastik fabrikasının bahçesinde işçiler için konulan 10 metrekarelik konteynere yerleştirildi. Çocuklarıyla konteynerde yaşamaya çalışan Kar, geçen hafta çalışma şartlarına ayak uyduramadığı gerekçesiyle işten çıkarılırken, erkek işçiler geleceği için konteyneri de boşaltması istendi.
'ÇOCUKLARIMI OKUTAMIYORUM'
En kısa sürede konteyneri boşaltması istenen Özlem Kar, çaresiz kaldığını, fabrikada çalışmakta zorlansa da çocukları için her zorluğu çekmeye razı olduğunu söyledi. Çocuklarının eğitimi için endişeli olduğunu anlatan Kar, "6 Şubat depreminde her şeyimi kaybettim. Çocuklarımın geçiminde çok sorunlar yaşıyorum. 1 oda yerde kalıyoruz, çocuklarımı okutmam lazım, hiçbirini okutamıyorum. Sürekli çalışabileceğim bir işim yok. Çocuklarımın geleceği için yardım rica ediyorum" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

# Gelen, Antalya, Manavgat, çalışan, sonra

20 Şub 2024 - 01:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Artık kana kana su içebilecek mask
Artık kana kana su içebilecek
Türkiye'de ilk! Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu mask
Türkiye'de ilk! Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 14 yaralı mask
Feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 14 yaralı
Caminin minaresine yıldırım düştü mask
Caminin minaresine yıldırım düştü
Sobadan zehirlenen liseli genç hayatını kaybetti mask
Sobadan zehirlenen liseli genç hayatını kaybetti
Bakanlık açıkladı! 8 bin sözleşmeli personel alınacak mask
Bakanlık açıkladı! 8 bin sözleşmeli personel alınacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber