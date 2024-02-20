Artık kana kana su içebilecek

Başarıyla nakil olan Yeniçeri, "Kızımın büyük bir bardağı var. Cumartesi günü mutfakta o bardağın içinde su gördüm. 'Bu sudan kana kana içmeyi Allah bana nasip edecek mi' dedim. Pazar günü nakil telefonu geldi" dedi. Emekli polis Hayati Yeniçeri, 10 yıl önce aile hekimine giderek genel kontrol yaptırdı. Böbreklerinde sorun tespit edilen Yeniçeri, Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde testlerden geçen Yeniçeri, böbreğinin yüzde 36'sının çalıştığını öğrendi. Ailesinden uyumlu nakil çıkmayan Yeniçeri, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde kadavradan nakil sırasına girdi. Bu süreçte haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Yeniçeri'nin hayatı, geçen hafta 'kadavradan uyumlu nakil çıktı' telefonuyla değişti. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki hastanın böbreği, Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Yeniçeri'ye başarıyla nakledildi.



'10 YILDIR BÖBREK BEKLİYORDUM'



10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Hayati Yeniçeri, "10 yıl önce aile hekimine genel kontrole gittik. Tahlil sonuçlarımı görünce beni Nefroloji Bölümü'ne sevk etti. Böbreğimin yüzde 36'sının çalıştığını öğrendim. Tedavi sonrasında diyalize başladım. Diyaliz sonucunda hocalarımızın tavsiyesiyle önce eşimden organ nakli için inceleme yapıldı. Eşimin organı uydu ama böbreği hastalıklı çıkınca nakil yapılamadı. Kadavradan bağışa çevirdiler. 10 yıldır böbrek bekliyordum. Allah nasip etti. Verenlerden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.



'SUYA HASRET KALMIŞTIM'



Diyalizde yaşadığı zorlukları anlatan Yeniçeri, haftada 3 günü hastaneye geldiğini aktardı. Yeniçeri, "10 yıldır suya hasretim. Kızımın büyük bir bardağı var. Cumartesi günü mutfakta o bardağın içinde su gördüm. 'Bu sudan kana kana içmeyi Allah bana nasip edecek mi' dedim. Pazar günü nakil telefonu geldi. Suya hasret kalmıştım" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA