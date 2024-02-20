Aliya İzzetbegoviç ALKÜ’de anıldı

ALKÜ, bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmaların yanında güncel ve küresel konuların ele alındığı konferanslara yeni dönemde de yer veriyor. ALKÜ Medya ve İletişim Topluluğu (ALKÜMİT) tarafından düzenlenen ve bürokrat, siyaset adamı, yazar, çevirmen ve fotoğraf sanatçısı Hüseyin Kansu’nun anlatımıyla gerçekleşen konferansta Aliya İzzetbegoviç’in hayatı, mücadelesi ve Filistin’e duyduğu derin bağlılık anlatıldı. Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, akademisyenler, öğrenciler ve Alanyalılar katıldı. Rektör Türkdoğan’ın açış konuşmasını yaptığı program; Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Aliya İzzetbegoviç’in hayatının yer aldığı belgesel gösteriminin ardından 20, 21 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu’nun konuşmaları ile devam etti.



‘İSLAM DÜNYASINA ÖNEMLİ BİR KILAVUZ OLMUŞTUR’



ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, konferansın üniversitenin kültürel etkinlikleri içinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek öğrencilere ve akademisyenlere böylesine değerli konularda bilgi edinme fırsatı sunmanın üniversite misyonlarından biri olduğunu vurguladı. Aliya İzzetbegoviç’in gönül coğrafyamızda büyük bir lider olduğunu söyleyen Türkdoğan “19 Ekim 2003 tarihinde, Saraybosna’da, Aliya İzzetbegoviç’in bu dünyadan ayrılmasıyla büyük bir lider kaybedildi. Ancak onun liderliği ve mücadelesi, Bosna Hersek tarihine damgasını vurmuş ve İslam dünyasındaki çalkantılı dönemlerde önemli bir kılavuz olmuştur. Onun yolundan gitmek, dünya genelindeki tüm mazlumların sesi olmak demektir. Filistin sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın sorunudur. Bugün burada toplandık çünkü Aliya İzzetbegoviç’in yaşamı, mücadelesi ve Filistin’e olan bağlılığı; bize bir arada, eşitlik içinde ve insan haklarına saygı göstererek yaşama çağrısı yapıyor.” diye konuştu. Rektör Türkdoğan; 20, 21 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili, donanım ve tecrübesiyle katılımcıları aydınlatacak olan Hüseyin Kansu’ya ve programda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.



‘YERYÜZÜNÜN ÖĞRETMENİ OLMAK İÇİN GÖKYÜZÜNÜN ÖĞRENCİSİ OLMAK GEREKİR’



Mücadelesi ve Filistin’e olan bağlılığı ile tarihe iz bırakan Aliya İzzetbegoviç; siyaset adamı, fotoğraf sanatçısı Hüseyin Kansu tarafından anlatıldı. Kansu, Aliya İzzetbegoviç’in hayatındaki dönemsel ayrıntıları, mücadelesini ve Filistin’e olan duyarlılığını anlatarak dinleyicilere zengin bir bakış açısı sunarken aynı zamanda kendi deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı. İzzetbegoviç’in küçük yaşlarda eğitim hayatından itibaren etrafındakileri etkilediği ve liderlik özelliği sergilediğini belirten Kansu, konuşmasının devamında “Aliya İzzetbegoviç, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı olduğunda etnik köken ayrımı yapmaksızın adil bir yönetim anlayışını benimsemiş ve ülkesindeki herkese eşit haklar tanımıştır. İzzetbegoviç’in düşünsel altyapısında, İslam medeniyetinin canlanması için bir vizyon bulunmaktadır. ‘Yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.’ sözüyle İslam medeniyetinin yeniden yeryüzünde ihya edilmesi gerektiği düşüncesini vurgulamıştır. Tüm hayatı boyunca savaş ahlakını benimseyen İzzetbegoviç, bu değerleri savaşın zorlu süreçlerinde dahi korumuş ve savunmuştur. Aliya İzzetbegoviç’in liderlik anlayışı ve düşünce yapısı; adalet, eşitlik ve İslam medeniyetinin canlanması gibi önemli konular üzerinde odaklanan bir hayat öyküsünü yansıtmaktadır.” dedi.



Hem tarihseverleri hem de günümüzün küresel meseleleriyle ilgilenenleri bir araya getiren konferans, Kansu’nun etkileyici sunumuyla katılımcılardan büyük bir ilgi gördü. Program, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın Hüseyin Kansu’ya hediye takdiminin ardından Kansu’ya ait olan fotoğraf sergisinin gezilip ziyaretçilerin hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazmaları ile sona erdi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ