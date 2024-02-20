Jandarmadan 'Trafik' dersi

TRAFİK güvenliği açısından bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği tarafından oluşturulan "Trafikte Parlayan Yıldızlar ve Konuşan Yollar" Projesi kapsamında öğrencilere trafik bilgilendirme seminerleri veriliyor. Bu kapsamda Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi ve Sultan Alparslan Lisesi öğrencilerinden 215 öğrenci ve 12 öğretmene şu eğitimler verildi:



- Trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi,

- Trafik işaretlerinin anlamları,

- Karayolu üzerinde yayaların hareket tarzları,

- Yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzı,

- Emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi,

- Okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı,

- Trafikte saygılı olmanın önemi,

- Emniyet kemerinin doğru kullanımı. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi