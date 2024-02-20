Dünyada seyahat acenteleri azalırken Türkiye’de artıyor

Avrupa Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birliği (ECTAA) verilerine göre aldığı ziyaretçi sayısı ile ilk sırada olan Fransa ve yurt dışına en çok turist gönderen Almanya’da bile seyahat acentesi sayısı azalıyor.



25 ÜLKEDE 29 BİN AZALMA



ECTAA verilerine göre 26 ülkede 2005 yılında toplam 107.208 olan seyahat acentesi sayısı 2021 yılına gelindiğinde 30.465 azalarak 76.743’e geriledi. Bu dönemde; Lüksemburg, Danimarka, G. Kıbrıs ve Çek Cumhuriyeti dışında bütün ülkelerdeki acente sayısı azaldı. Bu sayı 2021’den sonra da azalmaya devam ediyor. Avrupa seyahat pazarının Almanya’dan sonra ikinci büyük merkezi İngiltere’de ABTA’nın 5 bin satış acentesi 1200 seyahat tur operatörü olmak üzere toplam 6.200, ATOL’un da 1.619 olmak üzere toplam 7.819 seyahat acentesi ve tur operatörü var. Türkiye’deki seyahat acentesi sayısı ise 2005’te 4.825 iken 2021’de üç kata yakın artışla mevcutlara 7.824 daha eklenerek 12.649’a yükseldi. 2023 yılı sonunda 15.299’a ulaştı.



TÜRKİYE’DE ARTIYOR



İletişim teknolojisindeki gelişmelerin sektöre yansıması sonucu klasik acentelerin yerini çevrimiçi (Online) acentelere bırakmasının da etkisiyle diğer ülkelerde acente sayısı yılda 200 ile 500 arasında azalırken Türkiye’de yılda ortalama 500 daha artıyor. Öyle ki küresel salgın (pandemi) ortamında diğer ülkelerde seyahat acenteleri kapanır ya da meslek değiştirme nedeniyle daha da azalırken Türkiye’de o dönemde bile yeni acenteler kurudu. Kültür ve turizm bakanlığı ile TÜRSAB verilerine göre 2020 yılında 859, 2021’de 380 seyahat acentesi daha kuruldu. Öyle ki 2022’de 1.856 acente ile bir yılda kurulan acente sayısında tarihi rekor kırıldı. Türkiye’deki acente sayısı 2023 yıl sonu itibariyle 13.021’i merkez, 2.278’i şube olmak üzere 15.299’a ulaştı. Bunlara yeni yenileri de eklenmeye devam ediyor. (Kaynak: Turizm Aktüel)

Kaynak: Turizm Aktüel