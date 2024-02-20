Otellerin ocak ayı cirosu belli oldu

2023 yılında cirolar 1 milyar doların altındaydı. Türkiye’de otellerin 2024 yılı Ocak ayında yaptıkları ciro dağılımında İstanbul yüzde 40 payla ilk sırada yer alırken onu yüzde 28 ile Antalya izledi. Onları; Ankara, Muğla, İzmir, Bursa takip etti. (Kaynak: Turizm Ajansı)
Kaynak: Turizm Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.