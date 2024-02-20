Otellerin ocak ayı cirosu belli oldu

2023 yılında cirolar 1 milyar doların altındaydı. Türkiye’de otellerin 2024 yılı Ocak ayında yaptıkları ciro dağılımında İstanbul yüzde 40 payla ilk sırada yer alırken onu yüzde 28 ile Antalya izledi. Onları; Ankara, Muğla, İzmir, Bursa takip etti. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı