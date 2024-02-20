- Turizm

Otellerin ocak ayı cirosu belli oldu

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TURİZMDATABANK’IN yeni başlattığı ‘Cirolar, kur ve maliyet’ analizine göre, Türkiye’de oteller 2024 yılı Ocak ayında 1 milyar dolar aşan ciro yaptı.

20 Şub 2024 - 01:22 - Turizm

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