- Turizm

Türkiye Ruslar için kış tatilinin gözdesi

ABONE OL Google News Sayfamız

RUSLARIN kış tatilinde en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.

Türkiye Ruslar için kış tatilinin gözdesi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Rusların kış tatilinde en çok tercih ettiği ülkeler Türkiye, Tayland, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. İlgili açıklama Tur Acenteleri Alyansı'nın icra direktörü Nataliya Osipova'dan geldi. Osipova diğer popüler destinasyonlar arasında Sri Lanka, Maldivler, Seyşeller, Katar ve Endonezya'yı sayıyor. Turpomoş'dan Aleksandr Osaulenko buna rağmen kış tatilinde yurtdışına çıkan Rus turist sayısının pandemi öncesi 2019 yılına kıyasla yüzde 80'lerde kaldığını söyledi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

# açıklama, türkiye, ilgili, yüzde

20 Şub 2024 - 01:16 - Turizm

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dünyada seyahat acenteleri azalırken Türkiye’de artıyor mask
Dünyada seyahat acenteleri azalırken Türkiye’de artıyor
Otellerin ocak ayı cirosu belli oldu mask
Otellerin ocak ayı cirosu belli oldu
Türkiye Ruslar için kış tatilinin gözdesi mask
Türkiye Ruslar için kış tatilinin gözdesi
'Türk bankalar soğuk havada suyu üfleyerek içmeye çalışıyor' mask
'Türk bankalar soğuk havada suyu üfleyerek içmeye çalışıyor'
AKTOB'tan 'Rusya pazarı' uyarısı mask
AKTOB'tan 'Rusya pazarı' uyarısı
Alanya turizm camiası yasta! Yönet ailesinin acı günü mask
Alanya turizm camiası yasta! Yönet ailesinin acı günü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber