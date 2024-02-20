Türkiye Ruslar için kış tatilinin gözdesi

Rusların kış tatilinde en çok tercih ettiği ülkeler Türkiye, Tayland, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. İlgili açıklama Tur Acenteleri Alyansı'nın icra direktörü Nataliya Osipova'dan geldi. Osipova diğer popüler destinasyonlar arasında Sri Lanka, Maldivler, Seyşeller, Katar ve Endonezya'yı sayıyor. Turpomoş'dan Aleksandr Osaulenko buna rağmen kış tatilinde yurtdışına çıkan Rus turist sayısının pandemi öncesi 2019 yılına kıyasla yüzde 80'lerde kaldığını söyledi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel