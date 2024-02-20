'Türk bankalar soğuk havada suyu üfleyerek içmeye çalışıyor'

RUSYA'NIN Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki para transferlerinde ciddi bir sorun yaşandığını söyledi. Rossiya 24 TV federal kanalına konuşan Yerhov'a göre sorun, geçen yılın sonunda ABD Hazine Bakanlığı Dış Finansal Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımlarının sıkılaştırılması kararı sonucunda ortaya çıktı. TürkRus’ta yer alan habere göre Büyükelçi “Türk bankaları onların kararını dikkate almak zorunda kalıyor ve bunu yaparken, bizdeki deyişle hava soğukken bile suyu üfleyerek içerek sözde uyum sağlıyorlar. Kendi açımızdan, bu önlemlerin hem Rus hem de Türk dış ekonomik faaliyetlerdeki iyi niyetli aktörlere zarar vermemesi için şu anda Türk yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Çabalarımız sürüyor" dedi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel