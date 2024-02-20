AKTOB'tan 'Rusya pazarı' uyarısı

TURİZM sektörünün bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, geçtiğimiz yıl 6 Şubat ile 5 Mart arasında duran rezervasyonların bu yıl alınması ile artıya geçileceğini kaydetti. Kavaloğlu, “Bu dönemde Antalya’ya ve Türkiye’ye çok ciddi bir rezervasyon akışı olacak” dedi.



‘RUSYA HALA 2019’UN GERİSİNDE’



Bu yıl dikkatli olunması gereken pazarın Rusya olduğuna işaret eden AKTOB Başkanı “Rusya iyi gidiyor deniyor ama buradaki ‘iyi’ izafi bir şey. Neye göre iyi gidiyor? Savaşın olduğu bir dönemde rezervasyonların dibe vurduğu bir döneme göre tabi ki iyi gidiyor. Ama Rusların da erken rezervasyonu öğrendiği erken rezervasyonlarda rekor seviyelere geldiğimiz 2019 yılına kıyasla hala gerideyiz” şeklinde konuştu.



‘ 2024’ÜN LİDERİ DE RUSYA OLUR’



2023’te Türkiye’ye en fazla turisti Rusya’nın gönderdiğini, bu tablonun 2024 yılında da benzer olacağını düşündüğünü kaydeden Kaan Kavaloğlu “Almanya iyi ve her sene daha da iyiye gidiyor ama biz Almanya’da 2015 rakamlarına daha yeni ulaştık. Biz Antalya’ya 2015’te kaç Alman getiriyorduk, 2023’te kaç kişi getirdik ve Almanya’nın pazar payı ne, buna bakmak lazım. Yani biz Almanya’yı da aynı şekilde büyütebilirsek o zaman bambaşka bir turizmden söz edebiliriz” dedi.



‘TÜRKİYE’NİN KOYDUĞU HEDEFLER O ZAMAN REEL HEDEFLER HALİNE GELİR’



Rusya-Ukrayna savaşının bittiği, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki sorunların azaldığı ve Almanya pazarının da aynı oranda büyüdüğü ve Rusya’nın tam bir geri dönüş sağladığı bir denklemde Türkiye’nin koyduğu turizm hedeflerinin reel hedefler haline geleceğine işaret eden Kavaloğlu “ Son 5 yılda çok zor dönemler geçirdik. Öyle ki, rakiplerimizin 2-3 yılda kendine gelemediği olaylarda biz 2-3 ayda nefes alabilir hale geldik” değerlendirmesini yaptı.



‘EN İYİ REZERVASYON İNGİLTERE, ALMANYA VE POLONYA’DAN GELİYOR’



Pazarlara göre erken rezervasyonların durumuna da değinen AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu “En iyi erken rezervasyonlar İngiltere ve Almanya’dan geliyor. Geçen yıl neredeyse hiç erken rezervasyon olmadığı için yüzdesel olarak Rusya iyiymiş gibi görünüyor ama sayı olarak Almanya ve İngiltere başı çekiyor. Tabi burada Polonya’ya da ayrıca dikkat çekmek gerekiyor” dedi.



‘TÜRKİYESİZ VE ANTALYASIZ TURİZM OLMAZ’



Kavaloğlu, “geçen yıl Türkiye’deki yüksek fiyatlardan yakınan Alman turizmcilerin bu yıl İspanya’daki fiyatlardan şikayet ettiği ve yüksek fiyatlar nedeniyle İspanya’nın paket tur müşterisini Türkiye’ye kaptırdığı” şeklindeki haberlere ilişkin ise şunları söyledi: “Avrupa Birliği pandemide iyi bir sınav veremedi. Dolayısıyla ekonomik açıdan turizm hareketinin birlik içinde olmasını istiyorlar. Bunu çıplak gözle görüyoruz. İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’a dönük bir yönlendirme var. Biz de Türkiyesiz ve Antalyasız turizm olamayacağını söylüyoruz. Sunduğumuz fayda-maliyet her halükarda tüketicinin lehine. İspanya’dan çok daha iyi.



‘İSPANYA’DA TURİZM ŞIMARIKLIĞI BAŞLADI’



İspanya’da turizm şımarıklığı başlamış. Sahile gittiğinizde şezlonglara bile ekstra para ödüyorsunuz. Tuvaletleri bile azaltmışlar. Yani her şeyden kısıtlama yapmaya, her şeyden para almaya çalışıyorlar. Bu kötü bir şey değil ama rekabette bizim çok daha avantajlı olduğumuz yanlarımız var. Türkiye İspanya’nın paket tur müşterisini alıyor ama münferit misafirleri de almamız gerekiyor. En iyi sezonda 18 milyon İngiliz İspanya’ya gidiyor ve bunun sadece 7,5-8 milyonu paket tur. Biz 500 bin Hollandalı turisti başarı sayıyoruz ama 5-6 milyon Hollandalı gidiyor İspanya’ya. Bizim daha alacak çok mesafemiz var. Paket turda onlarla ağır rekabet ediyoruz ama münferit seyahatlerde İspanya avantajlı.“



‘ANTALYA’YA İSTANBUL AKTARMALI GELEN CİDDİ BİR KİTLE VAR’



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2024 için belirlediği 60 milyon misafir sayısının ulaşılabilir olup olmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Kavaloğlu “Biz geçen sene her şeye rağmen konulan hedefin çok az gerisinde kaldık. Büyük bir sıkıntı olmazsa bu hedefin ayakları yere basan bir hedef olduğunu düşünüyorum. Antalya’da 16,5 milyonu geçeceğiz diyorum. Fakat burada çok önemli bir şey var. Antalya’ya önemli sayıda İstanbul üzerinden transit yolcu geliyor. Bu rakamları da dahil ettiğimizde Antalya 17 milyonu da geçecek bu yıl. Artı, Avrupa’da yaşayan Türklerin sayısının 600 binden 900 bine çıktığını göreceğiz” dedi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel