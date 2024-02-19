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Şok olay! Aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu

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Haiti'nin güneyindeki Seguin kasabasında, aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

19 Şub 2024 - 23:55 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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