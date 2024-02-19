Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı

Kardeşlerim’in ilk bölümünden itibaren Asiye karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan Su Burcu Yazgı Coşkun diziye veda etti. Geçen bölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asiye'nin kalbi durdu ve hayata gözlerini yumdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU





Sosyal medya hesabından şaşırtan bir veda paylaşımı yapan Su Burcu Yazgı Coşkun "Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi