Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı

Kardeşlerim’in ilk bölümünden itibaren Asiye karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan Su Burcu Yazgı Coşkun diziye veda etti. Geçen bölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asiye'nin kalbi durdu ve hayata gözlerini yumdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından şaşırtan bir veda paylaşımı yapan Su Burcu Yazgı Coşkun "Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.