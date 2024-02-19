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Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı

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İddialı dizi Kardeşlerim'de ayrılıklar bitmek bilmiyor. Son olarak Asiye karakterine hayat veren Su Burcu yazcı Coşkun da dizi de ayrıldı.

Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı mask
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Kardeşlerim’in ilk bölümünden itibaren Asiye karakterine hayat vererek büyük bir üne kavuşan Su Burcu Yazgı Coşkun diziye veda etti. Geçen bölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asiye'nin kalbi durdu ve hayata gözlerini yumdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından şaşırtan bir veda paylaşımı yapan Su Burcu Yazgı Coşkun "Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kardeşlerim'de şok ayrılık: Başrol oyuncusu da diziden ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

19 Şub 2024 - 23:40 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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