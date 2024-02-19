- Asayiş

Feci kaza! Beton mikseri ile otobüs çarpıştı

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İstabul Sultangazi'de beton mikseri İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü ve otobüsteki 4 kişi yaralandı.

Feci kaza! Beton mikseri ile otobüs çarpıştı mask
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Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan otobüse beton mikseri arkadan çarptı.

4 YOLCU YARALANDI

Feci kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan otobüse mikserin arkadan çarptığı ve kaza sonrası yolcuların otobüsten indiği görülüyor.

Kaynak: DHA

# kaza

19 Şub 2024 - 23:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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