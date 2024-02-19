Feci kaza! Beton mikseri ile otobüs çarpıştı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan otobüse beton mikseri arkadan çarptı.
4 YOLCU YARALANDI
Feci kazada, mikser şoförünün yanı sıra otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa geldiğinde yavaşlayan otobüse mikserin arkadan çarptığı ve kaza sonrası yolcuların otobüsten indiği görülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.