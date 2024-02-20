20 Şub 2024 - 00:01- Gündem G:

CHP Alanya Adayı Özçelik'ten yoksula 'Sosyal Kart' sözü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, 'Annelere, çocuklara, gençlere ve yoksul ev hanımlarına' yönelik sosyal projelerini Yeni Alanya'ya açıkladı

CHP Alanya Adayı Özçelik'ten yoksula 'Sosyal Kart' sözü mask
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'MALİYETLER AŞIRI ARTTI'

ÖZÇELİK, "Giderek yoksullaşan halkımızın aşırı artan yolculuk maliyetleri nedeniyle uzak kaldıkları sosyal hayata erişimini arttırmayı, maddi zorluk içindeki gençlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

' BELEDİYE KARŞILAYACAK'

ÖZÇELİK, toplu ulaşım bedelleri karşılanacak grupları şöyle açıkladı: 7 yaş altı çocuğuyla seyahat eden annelerle Alanya’da ikamet eden 18 yaşından küçüklerin toplu ulaşım bedelleri Alanya Belediyesi tarafından karşılanacak.


YOKSUL EV HANIMINA MAAŞ


ÖZÇELİK ayrıca, düzenli geliri olmayan ve ailesine ait herhangi bir mal varlığı bulunmayan ev hanımlarına yılda bir kez asgari ücrete eşit maaş verileceğini belirterek "Maaş ödemesi, üretilecek sosyal kart aracılığıyla yapılacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 00:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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