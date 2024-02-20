CHP Alanya Adayı Özçelik'ten yoksula 'Sosyal Kart' sözü

'MALİYETLER AŞIRI ARTTI'
ÖZÇELİK, "Giderek yoksullaşan halkımızın aşırı artan yolculuk maliyetleri nedeniyle uzak kaldıkları sosyal hayata erişimini arttırmayı, maddi zorluk içindeki gençlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
' BELEDİYE KARŞILAYACAK'
ÖZÇELİK, toplu ulaşım bedelleri karşılanacak grupları şöyle açıkladı: 7 yaş altı çocuğuyla seyahat eden annelerle Alanya’da ikamet eden 18 yaşından küçüklerin toplu ulaşım bedelleri Alanya Belediyesi tarafından karşılanacak.
YOKSUL EV HANIMINA MAAŞ
ÖZÇELİK ayrıca, düzenli geliri olmayan ve ailesine ait herhangi bir mal varlığı bulunmayan ev hanımlarına yılda bir kez asgari ücrete eşit maaş verileceğini belirterek "Maaş ödemesi, üretilecek sosyal kart aracılığıyla yapılacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.