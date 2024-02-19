19 Şub 2024 - 22:39- Gündem G:

MHP'de acı gün: Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti

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MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Çakıroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP'de acı gün: Ferhat Çakıroğlu hayatını kaybetti mask
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Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu vefat etti.

Çakıroğlu'nun vefat haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

Kaynak: KARAR

# MYK, vefat, MHP, Ferhat Çakıroğlu, Sosyal, eğitim

19 Şub 2024 - 22:39 - Gündem

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