İlber Ortaylı'dan o düğünle ilgili açıklama geldi: O kim, tanımıyorum

stanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Özcan ile dünya evine girdi.

Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

TÖRENDE SELÇUKLU VE OSMANLI KIYAFETLERİYLE NOSTALJİ YARATILDI

Nikah töreninde mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenler renk kattı.

Düğünde, eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Atatürk ve Cumhuriyet hakkındaki tartışmalı yorumları dikkat çekti. Tepkilerin ardından İlber Ortaylı, Yılmaz'ı tanımadığını ve söyledikleriyle ilgilenmediğini belirtti. Ortaylı, düğüne Berna Osmanoğlu ve ailesine olan yakınlığı nedeniyle katıldığını ve bu tür olaylarda konuşulanların uygun olmadığını ifade etti.

Ortaylı Yılmaz'ın düğün sırasındaki konuşmaları eleştirerek, bu tür ifadelerin tarih bilgisinden yoksun kişilerce sarf edildiğini ve Atatürk ile Cumhuriyet değerlerine yönelik olumsuz tutumların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kazanımlarının Atatürk ve silah arkadaşlarının çabaları sayesinde olduğunu belirten Ortaylı, Cumhuriyet'in korunmasının herkesin görevi olduğunu hatırlattı.

Kaynak: KARAR