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Depremi konuşurken depreme yakalandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45’te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden olurken, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, depreme kürsüde, depremi ve kentsel dönüşümü konuştuğu sırada yakalandı.

Depremi konuşurken depreme yakalandı mask
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi ilçesinde, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hemşeri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

SALONDA KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın kürsüde yaptığı konuşmada, deprem gerçeğine değinerek kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı sırada merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın “Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun” diyerek konuşmasına devam etti.

Kaynak: DHA

# devam, merkez, deprem, Aydın, Belediye

19 Şub 2024 - 22:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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