Depremi konuşurken depreme yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi ilçesinde, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hemşeri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

SALONDA KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın kürsüde yaptığı konuşmada, deprem gerçeğine değinerek kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı sırada merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın “Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun” diyerek konuşmasına devam etti.

Kaynak: DHA