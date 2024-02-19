Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı

Hande Sarıoğlu geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yeni işini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoke eden Hande Sarıoğlu "Arkadaşlar size birşey söylemem lazım. Söylemezsem olmaz" diyerek bir hikaye paylaştı.
Sarıoğlu bu paylaşımın ardından Beyaz TV ekranlarında yayımlanan "Söylemezsem Olmaz" isimli magazin programına katıldığını açıkladı.
Söylemezsem Olmaz'ın yenilenen kadrosundaki diğer isimler ise magazin yorumcusu Yağmur Çevik ve Arto oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.