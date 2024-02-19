19 Şub 2024 - 22:14- Magazin G:

Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı

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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni işini duyurdu. Yeni işi herkesi şoke etti...

Hande Sarıoğlu yeni işiyle herkesi şaşırttı mask
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Hande Sarıoğlu geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile yeni işini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoke eden Hande Sarıoğlu "Arkadaşlar size birşey söylemem lazım. Söylemezsem olmaz" diyerek bir hikaye paylaştı.

Sarıoğlu bu paylaşımın ardından Beyaz TV ekranlarında yayımlanan "Söylemezsem Olmaz" isimli magazin programına katıldığını açıkladı.

Söylemezsem Olmaz'ın yenilenen kadrosundaki diğer isimler ise magazin yorumcusu Yağmur Çevik ve Arto oldu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, yağmur

19 Şub 2024 - 22:14 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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