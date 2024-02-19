- Asayiş

İş yeri alev alev yandı

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İstanbul Ataşehir'de 4 katlı iş merkezinin birinci katındaki oto aksesuarı üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı.Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

İş yeri alev alev yandı mask
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İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Dudullu Caddesi'nde bulunan 4 katli iş merkezinin birinci katında çıktı. Oto aksesuar üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ev itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephe kaplamasının alev alması nedeniyle yangın üst katlara da sıçardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 

Kaynak: DHA

# Polis, Saat, sevk, İstanbul

19 Şub 2024 - 21:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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