İş yeri alev alev yandı

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Dudullu Caddesi'nde bulunan 4 katli iş merkezinin birinci katında çıktı. Oto aksesuar üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ev itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephe kaplamasının alev alması nedeniyle yangın üst katlara da sıçardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.