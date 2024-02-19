İş yerine silahlı saldırıda bulundu; gerçek herkes şaşırttı

Caddede faaliyet gösteren ambalaj satışı yapılan Burak T.’nin işlettiği iş yerinin önüne otomobiliyle gelen şüpheli, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
DAYISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Saldırıyı gerçekleştiren ve isminin Ramazan Kaya olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polislerin yakalayıp gözaltına aldığı şüphelinin ateş ettiği dükkanın dayısına ait olduğu, dükkanı işleten Burak T.’nin de kuzeni olduğu öğrenildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Ramazan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.