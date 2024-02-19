İş yerine silahlı saldırıda bulundu; gerçek herkes şaşırttı

Caddede faaliyet gösteren ambalaj satışı yapılan Burak T.’nin işlettiği iş yerinin önüne otomobiliyle gelen şüpheli, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

DAYISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren ve isminin Ramazan Kaya olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polislerin yakalayıp gözaltına aldığı şüphelinin ateş ettiği dükkanın dayısına ait olduğu, dükkanı işleten Burak T.’nin de kuzeni olduğu öğrenildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Ramazan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: DHA