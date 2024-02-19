Dim, Moldova ve Gagavuzya izlenimlerini İğneli Fıçı'da anlattı: 'Orada kendimizi gördük'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de sunduğu İğneli Fıçı canlı yayınında bu hafta Moldova ve Gagavuzya seyahatine ilişkin izlenimlerini anlattı. KGK Başkan Vekili İsmail Bayazıt ile birlikte Moldexpo'ya katılan ve oradaki izlenimlerini aktaran Dim, Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul ve Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ile röportaj gerçekleştirdi. Gagavuzya'nın tek televizyon kanalı olan GRT TV'nin Gün Gündem yayınına konuk olan Mehmet Ali Dim, Gazeteci Polina Barbova'nın sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Dim'in Moldova ve Gagavuzya ziyaretinden aktardıkları:

'ORADA BİR TÜRK CUMHURİYETİ VAR'



Geçen hafta 3 gün boyunca Moldova ve Moldova'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Gagavuzya Cumhuriyeti'ndeydim. Siyaseten ve kültürel olarak, ayrıca Türkiye ile ilişkilerini inceleme fırsatım oldu. Çok değerli dostluklar edindik. Gagavuzya'nın genç ve aktif kadın Cumhurbaşkanı Evghenia Gutul ile tanışma fırsatım oldu. Bunun yanı sıra Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ile tanıştık. Yine çok değerli yetkililerle bir araya geldik. Şunu gördük ki orada bir Türk Cumhuriyeti var. Yemekleriyle, kültürleriyle ve dilleriyle bize çok yakınlar. Tercümansız anlaşabildik.

Moldexpo denilen bir fuara katıldık. Moldova'nın yakın coğrafyasına yakın ülkeler bulunuyordu. En dikkat çekici stant Gagavuzya'ya aitti. "Türkiye neden yok?" diye düşündüm çünkü Bulgaristan, Romanya gibi birçok ülke vardı. Etkileşimde oldukları ülkelerden ciddi manada katılımlar vardı. Fuarın akabinde Gagavuzya'nın başkenti Komrat'a geçtik. Orada akşama kadar kaldık. O kısa süre içerisinde, Komrat'ta kendimizi gördük. Türk geleneklerini gördük. Dilimiz aynıydı, bütün geleneklerimiz aynıydı. Mesela Atatürk'ün anıtı vardı. Onun adına yapılmış birçok eser vardı. Merhum Süleyman Demirel'in de bir anıtı vardı. Komrat'ın anlamını öğrendim, siyah at demekmiş. Zaten sembolleri üzerinde de siyah at vardı.



'TOPLUM İKİYE BÖLÜNMÜŞ'



Moldova'dan bahsetmemiz gerekirse 3.5 milyon nüfusu ile küçük bir ülke. Karadeniz'e yakın bölümünde de Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti bölümü bulunuyor. Özerk cumhuriyete giriş çıkışta bir pasaport sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Fakat son zamanlarda Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından toplum ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Ukrayna'yı tutuyor bir kısmı Rusya'yı tutuyor. Zaten Moldova'da da iki dil konuşuluyor; yarısı Ruşça konuşurken diğer yarısı Romence konuşuyor. Bunlar arasında da ciddi bir çatışma var. Romence konuşanlar Avrupa ve Amerika'ya yakınken Rusça konuşanlar Rusya'ya daha yakın. Gagavuzya da dış ilişkilerinde Rusça tercih ediyor fakat halk Türkçe'ye yakın bir dil olan kendi dillerini konuşuyor. Türkiye'nin bu bölgeye inanılmaz bir biçimde yatırımları var. Özellikle Komrat'ta gördüklerimiz son derece gurur vericiydi. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi mükemmel bir tesis. Tamamen teknik eleman yetiştirecek olan bir külliye.

Biz sayın cumhurbaşkanını makamında da ziyaret ettik. Orada sayın Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ile tanıştık. Kendisiyle ve Sayın Gutul ile ropörtaj yaptık.

MECLİS BAŞKANI DİMİTRİ CONSTANTİNOV İLE RÖPORTAJ



Türk halkı bizim her zaman yanımızdaydı. Bizi sizin cumhurbaşkanınız ziyaret etti. Kurulduğumuz ilk günden beri bize yapılan yardımları unutmuyoruz. Bizim yapabileceğimiz ne varsa gece gündüz sizin yanınızda olacağız. Size iyi bir hayat ve kolaylık diliyorum.



DEVLET BAŞKANI EVGHENİA GUTUL İLE RÖPORTAJ



Ben buradan bizim ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum. Türkler birçok zamanda bizim yanımızdaydı. Gagavuzları hiçbir zaman unutmuyorlar ve yalnız bırakmıyorlar. Biz Oğuz halkının bir parçasıyız. Gagavuzya olarak çok teşekkür ederiz. Biz çok mutluyuz. Biz bir aileyiz. İnşallah her şey daha iyi olacak ve daha ileri gideceğiz. Biz bütün Türk insanlarını Gagavuzya'ya bekliyoruz.

Mehmet Ali Dim temaslarının ardından Gagavuzya'nın tek televizyonu olan GRT TV Gün Gündem Programı'na konuk oldu ve Gazeteci Polina Barbova'nın sorularını yanıtladı:

İlk defa mı Gagavuzya'ya geliyorsunuz? Burayı nasıl karşıladınız?

İlk defa Moldova ve Gagavuzya'ya geldim. Benden daha önce Küresel Gazeteciler Konseyi Başkan Vekili Sayın İsmail Bayazıt burada bulundu. Devlet başkanı Bayan Gutul'un da yakın dostudur kendisi. Bayan Gutul bizi çok güzel karşıladı. Gördüm ki tüm kültürümüz aynı. Her yeriyle Türk kokan bir şehirdeyiz.

Türkiye halkı Gagavuzlar ile ilgili ne söylüyor?

Gagavuz halkı Türkiye'de biliniyor ama tüm halkın bildiği bir kavram değil. Bizim medyamızda burası ile ilgili çok ciddi haberler yapılmıyor. Biz İsmail Bayazıt Bey ile de konuştuk. Mesela Türkiye'den buraya bir gazeteci grubu getirebiliriz. Sizden de Türkiye'ye götürebiliriz. Fakat Türkiye Türkçe'sini baz alırsak Azerbaycan ve Gagavuzya en iyi konuşan milletler. Herkesle çok rahat konuşup anlaştık.

Burada ne gibi projeleriniz var?

Biz buraya tamamen fuar vesilesiyle geldik. Hem Gagavuzya standını ziyaret edelim hem de Türkiye neler yapıyor onu da bir görelim istedik. Türkiye dünyada birçok topluma yardım eden bir ülke hatta sıralamada dünyada üçüncü sırada. Gördük ki Türkiye'ye yakışan çok büyük hizmetler var. Mesela Recep Tayyip Erdoğan çok büyük ve güzel bir külliye olmuş. bunlar çok değerli yatırımlar. Sizden öğrendiğim kadarıyla da buradaki bütün cihazlar da TRT tarafından hibe edilmiş. Bu da Türkiye'nin izini gösteriyor.

Buradaki gazeteciler zor durumda, onlara ne önerirsiniz?

Dünya'da son 10 yılda gazetecilik mesleğinde baskının her açıdan arttığı bir süreci yaşıyoruz. Tüm dünyada bu böyle. Özgürüz diyen ülkelerde bile medyanın ciddi manada baskı altında olduğunu görüyoruz. Sosyal medya dediğimiz uygulamalar zaten geleneksel medyayı ciddi manada kuşatmış durumda. Bu durumu daha da perçinliyor. Devletleri yönetenler tarafından da fırsat biliniyor. Medyayı bekleyen en büyük tehlike de sosyal medya. Geleneksel medyanın ilerleyen süreçte daha da ilerleyeceğini düşünüyorum çünkü bazı uygulamalar engelleniyor. Faydasından çok zararı olduğu görülüyor. Geleneksel medyada insanlar doğru bilgiyi alıyor. Sosyal medya kendi işlevine dönmezse 10 yıl içinde yok olacağını düşünüyorum.

Gazetecilere bir nasihat verir misiniz?

Sosyal medyanın daha doğru kullanılması noktasında halkımızı uyarmamız gerekiyor. Geleneksel medyaya bakarak rotalarını çizmeleri gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Yapılan paylaşımları herkes doğru kabul ediyor. Onun yanlış olduğunu herkesin geleneksel medyaya bakarak anlaması gerekiyor. Gerçek kaynak geleneksel medyadır.

Türkiye, Moldova ve Gagavuzya ilişkileri nasıl?

Moldova ile turizm ilişkilerimiz çok iyi. Moldova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki bakış açısı da Türkiye'ye benziyor. Dengede tutan bir politikası var. ancak önümüzdeki süreçte isteriz ki Gagavuzya ve Moldova ilişkileri daha sıcak hale gelsin. Türkiye bu konuda insiyatif üstlenebilir. Tabii Moldova'nın hedefleri var. Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Gagavuzya için de bağımsızlık çok önemli. Umuyoruz ki ilerleyen süreçte ilişkiler gelişir.

Kaynak: Haber Merkezi