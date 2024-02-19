- Siyaset

Son dakika! AK Parti Alanya'nın listesi sızdı

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Alanya siyasi kulislerine yansıyan listede dikkat çekici isimler bulunuyor

Son dakika! AK Parti Alanya'nın listesi sızdı mask
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Alanya siyasi kulislerine "AK Parti Alanya'nın meclis üyesi aday listesi" iddiasıyla sızan isimler sırasıyla Alaaddin Işık, Alper Birer, Kenan Ersoy, Muammer Özbudak, Meliha Aras, Erkan Cebeci, Baran Demiral, Orhan Maraşlıoğlu, Mehmet Özal Gökce, Ayşe Arabalıoğlu ve Adem Toksöz.

# Alanya, liste, AK Parti, Parti

19 Şub 2024 - 21:02 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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