Alanyalı Koordinatör ölümüyle sevenlerini şok etti

BAKA’da Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü görevini yürüten Alaattin Özyürek, vefat etti. Özyürek’in cenazesi yarın Gündoğmuş’un Güneycik Mahallesinde öğle namazına müteakip defnedilecek. Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Özyürürek’in vefat haberinin ardından BAKA tarafında, “Uzun yıllar Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü görevini yapmış olan mesai arkadaşımız Alaattin Özyürek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz” diyerek başsağlığı mesajı yayımlandı.