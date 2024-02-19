BAKA’da Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü görevini yürüten Alaattin Özyürek, vefat etti. Özyürek’in cenazesi yarın Gündoğmuş’un Güneycik Mahallesinde öğle namazına müteakip defnedilecek. Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Özyürürek’in vefat haberinin ardından BAKA tarafında, “Uzun yıllar Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü görevini yapmış olan mesai arkadaşımız Alaattin Özyürek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz” diyerek başsağlığı mesajı yayımlandı.
19 Şub 2024 - 20:43- Gündem Güncelleme:
Alanyalı Koordinatör ölümüyle sevenlerini şok etti
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda uzun yıllar Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü görevini yürüten Alaattin Özyürek vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.