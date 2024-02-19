- Asayiş

Apartmanda korku dolu anlar. Patlamayla alevler tüm daireyi sardı

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İstanbul Pendik'te 5 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireye sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Apartmanda korku dolu anlar. Patlamayla alevler tüm daireyi sardı mask
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Dairenin balkon kısmında bulunan parkeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler dairenin iç kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

'BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU'

Mahalle sakinlerinden Yusuf Yabancı, "Ben saat 18.30 sıralarında servisten indim, dumanı gördüm, ateşe doğru geldim. Birinci katta ufaktan bir yangın başladı. İtfaiye ve sağlık ekiplerini aradım. Ateş iyice çoğalmaya başladı. İlkten kombi dediler ama büyük bir patlama oldu. Balkon parçaları aşağı düşmeye başladı. Patlamayı gördüm ben, yangına müdahale edemedik. Sadece çevreden geçen araçları durdurduk. Yukarıdan bir şeyler patlayabilir diye. İlk başta kombi dediler ama balkonda piknik tüpü olduğunu söylediler. Patlama ile birlikte pencereler yandı. Çok şükür can kaybı olmadan olayı atlattık" dedi.

Kaynak: DHA

# Polis, Saat, sevk

19 Şub 2024 - 20:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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