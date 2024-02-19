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Antalya'da eski karısını silahla evini basarak öldürdü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da eski karısını silahla evini basarak öldürdü mask
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Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi 6029 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, Banu Uzun'un (40) hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi, Uzun'un eski eşi E.A'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Banu Uzun ile şüpheli E.A'nın 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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19 Şub 2024 - 20:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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